Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM За второй месяц лета в Санкт-Петербурге выпало 75,2 мм осадков. Это лишь 90% нормы месяца, сообщает 1 августа главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Горожане укрываются от дождя Дарья Драй © ИА REGNUM

Несмотря на то, что в июле в Петербурге выдалось достаточное количество дождливых дней, до месячной нормы городу не хватило 10%. Колесов приводит для сравнения показатели 2016 года, когда в Петербурге было такое же количество дождливых дней, но выпало 150 мм осадков.

Второй месяц стал умеренно тёплым. Среднесуточная температура воздуха прошедшего месяца составила +19,9 градуса. При этом в начале июля были зафиксированы высокие температурные отметки: +31,9 градуса.

В июле солнце светило в общей сложности 270 часов. Это меньше, чем в 2010 году, когда показатель достиг отметки в 356 часов, но больше, чем в 2016 году — всего 170.

Отметим, что последний месяц лета 2022 года начался с пасмурной погоды. В Петербург пришли дожди. Ожидается, что такая погода продержится до 3:00 2 августа. За сутки, по оценкам синоптиков, может выпасть до 25-35 мм осадков. Из-за этого в Петербурге ввели оранжевый уровень опасности.

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