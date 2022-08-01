Салехард, , 17:00 — REGNUM Жители Ямала на среднемесячную зарплату могут приобрести больше всего бензина в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Исследование подготовлено агентством РИА «Рейтинг» по данным Росстата.

Ямальцы на свою среднемесячную зарплату в июне 2022 года могли приобрести 2380 литров бензина марки АИ-92 по цене 43,9 рублей, которая с начала года снизилась в регионе на 10,2%. Это лучший показатель в России.

Москва на втором месте рейтинга. Жители столицы могли приобрести на среднемесячную зарплату 2110 литров марки АИ-92 за 47,74 рубля за литр. Причём с начала года бензин данной марки в Москве стал дороже на 1%.

На последней, 85-й точке рейтинга расположена Ингушетия, жители которой на среднемесячную зарплату могли приобрести лишь 570 литров АИ-92 стоимостью 48,22 рублей. Бензин в республике с начала 2022 года подорожал на 1,1%.