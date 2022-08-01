Тихвин, Ленинградская область, 1 августа, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Тихвинский вагоностроительный завод после 2,5 месяцев простоя вернулся к работе в Ленинградской области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 1 августа в пресс-службе НПК «Объединенная Вагонная Компания» (ОВК).

tvsz.ru Вагоностроители за работой.

Один из крупнейших производителей грузовых вагонов в России «ОВК» вернулся к работе после 2,5 месяцев вынужденного простоя. Ранее ИА REGNUM сообщало, что к такой мере дирекция завода была вынуждена прибегнуть в середине мая. Тогда санкции, последовавшие после начала специальной военной операции России на Украине, отразились на поставках необходимых производству кассетных подшипников.

«После вынужденного простоя мы начинаем поэтапное возобновление производственной деятельности и приступаем к выпуску вагонов, — рассказали в пресс-службе. — Рост объемов загрузки цехов с последующим выходом на плановые мощности будет происходить плавно с постепенным задействованием персонала на различных переделах».

Отметим, что НПК и комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» подписали договор на поставку партии крытых вагонов нового поколения. Подвижной состав поступит в парк мукомольного предприятия до конца текущего года.