Токио, , 16:57 — REGNUM Датамайнер под ником Kotn3l, изучивший первую версию игры Elden Ring, выяснил, что до различных патчей босс Маления была еще более сильной. Информация об этом появилась 1 августа на сайте gamesradar.

Elden Ring Bandai Namco

Со слов датамайнера, в ранней версии игры Маления могла выполнять свое длительное комбо в любое время, в нынешней же версии она использует его лишь после потери 80% здоровья. Также босс куда чаще блокирует атаки и более агрессивно использует различные серии атак.

Добавим, что, по мнению большинства игроков, Маления считается самым сложным боссом в истории видеоигр.

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