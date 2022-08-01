Москва, 1 августа, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Об уходе с российского рынка к концу года на фоне санкций сообщает 1 августа голландская Ekaterra — производитель известных в России чайных брендов Brooke Bond, Lipton и Saito.

Medvoice.ru Горячий чай

Как сообщила компания «Известиям», вышеперечисленные бренды в России производить в новом году уже не будут. А затем вообще в России чай этих видов продаваться не будет.

Компания обещает выполнить свои обязательства перед своими российскими сотрудниками, как того требуют российские законы, когда фирма закрывает производство.