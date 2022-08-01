Приштина, , 17:03 — REGNUM Глава министерства внутренних дел Косово Джеляль Свечля 1 августа заявил, что оба постановления правительства Косово в отношении граждан Сербии и автомобилей с сербскими номерами будут приостановлены только после того, как будут разобраны все баррикады на севере Косово.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, баррикады остаются на двух из шести КПП — в Яринье и Берняке.

Напомним, 31 июля из-за этих решений на севере Косово началось обострение, были ранены 11 человек.

В Сербии обвиняют режим Альбина Курти в Косово в «ежедневном терроре», в Косово решения приняты зеркально по аналогии с действующими в отношении граждан Косово в Сербии.

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