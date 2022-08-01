1 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 18:13 — REGNUM Последние два дня июля 2022 года выдались для всей планеты весьма напряженными — миллионы, если не десятки миллионов людей во всем мире наблюдали за тем, как развиваются события вокруг китайского острова Тайвань, и пытались предугадать, посетит ли его 82-летняя спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и к каким последствиям это может привести.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу отправится с делегацией в Азию, решение о поездке на Тайвань еще не принято, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Сообщение о том, что третий политик в иерархии государственного управления США вылетел в Азию, привело к тому, что десятки тысяч человек стали через специальное приложение следить за курсом её самолета, который через какое-то время приземлился на Гавайях, как выяснилось в последствии, для заправки. Тем временем Китай в резкой форме начал выражать свой протест против возможного визита высокопоставленного политика на Тайвань.

«Зампостпреда КНР при ООН заявил, что «никто не должен недооценивать решимость и способность более 1,4 млрд китайцев защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность». Также китайская сторона обвинила США в ведении политики двойных стандартов и оспаривании суверенитета Пекина над Тайванем», — сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Вскоре официальный Пекин от слов перешел к делу и объявил о начале масштабных военных учений на территории своей материковой части, ближе всего расположенной к острову. После этого в Сети начали появляться ролики переброски в этот район целых эшелонов разнообразной военной техники Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«В Китае заметили переброску РСЗО PHL-16 в провинцию, которая находится всего в 180 км от Тайваня. Уточняется, что данная РСЗО может стрелять различными калибрами: 300 мм, 370 мм, 380 мм и 750 мм. Тем временем Китай закрыл Тайваньский пролив и продолжил активные стрельбы с помощью артиллерии. Около Тайваня замечен тяжёлый военно-транспортный самолёт ВВС США C-17A Globemaster III», — написал телеграм-канал «Чайна Таун».

Boeing C-17 Globemaster III Staff Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force

Автор поста также отметил, что одними реактивными системами залпового огня Китай не ограничился и стал стягивать ближе к Тайваню системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Китай стягивает всю свою мощь к Тайваньскому проливу. Кадры переброшенных в провинцию Фуцзянь в рамках учений ЗРК HQ-22 НОАК. Этот комплекс Народно-освободительной армии Китая предназначен для уничтожения самолётов, вертолетов, БПЛА среднего и тяжёлого классов, крылатых ракет и других аэродинамических целей», — сообщил «Чайна Таун».

Тем временем Вашингтон тоже не сидел сложа руки и направил в район Тайваня целую авианосную группировку флота. Словно почувствовав, что дело ни много ни мало движется к третьей мировой войне, президент США Джо Байден по «счастливому» стечению обстоятельств оказался снова болен коронавирусом, хотя ещё за пару дней до этого было официально объявлено, что он излечился от этого недуга.

«Тут передали, что у Байдена снова нарисовался положительный ковид-тест. Окружение упорно одёргивает деда за ошейник, чтоб даже не смел выползать в инфополе и портить имидж американской власти своими нетвёрдыми шагами. Тем более, когда более молодые и дерзкие (во всех смыслах) китайские элиты грозятся начать ещё одну СВО, когда Штаты российскую-то не вывозят», — написал телеграм-канал «Выпускайте Z Кракена».

На фоне этой новости в телеграм-каналах начало распространяться мнение, что Пелоси будет вынуждена отменить свой визит на Тайвань.

«Не полетит Пелоси на Тайвань. Если Байден заболел короновирусом и ушёл на больничный, то это сумасшествие без верховного главнокомандующего ввязываться в конфликт с Китаем», — написал телеграм-канал «Политджойстик».

Нэнси Пелоси U.S. Embassy Ghana

Позже подобное предположение косвенно подтвердил список стран, которые намерена посетить Пелоси во время своего азиатского турне.

«Нэнси Пелоси заявила, что посетит с делегацией Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. О визите на Тайвань не сообщается. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь ранее предупредил о том, что визит серьезно нарушит принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также нанесет ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — отметил телеграм-канал «Кремлевский шептун».

Тем не менее ясности о том, посетит ли спикер Палаты представителей США Тайвань или предпочтет не обострять отношения с Китаем, до сих пор нет. В СМИ то и дело просачиваются даты возможного визита на остров, но сама американский политик их не подтверждает, хотя и не отрицает.

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