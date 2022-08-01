Аргаяш, Челябинская область, , 16:54 — REGNUM В Челябинской области бывшего сотрудника полиции подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает областное управление СКР.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Речь идёт о бывшем старшем следователе отдела МВД по Аргаяшскому району. Следователи полагают, что в 2021 году он похитил более 150 тыс. рублей, пообещав ему предотвратить проведение в отношении него проверочных мероприятий, но не выполнив обещание.

Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники ФСБ. Решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения и о том, чтобы предъявить ему обвинение. Проводятся следственные действия.