Париж, , 16:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает 1 августа телеканал BFMTV со ссылкой на источник в окружении французского президента.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам источника, в ходе беседы обсуждался начавшийся вывоз украинского зерна из морского порта Одессы.

При этом телеканал отмечает, что Елисейский дворец официально не упоминает об этой тематике.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа из Одессы в рамках соглашения России, Турции, ООН и Украины вышло первое судно с зерном.

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