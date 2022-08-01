Лунинский район, Пензенская область, , 17:23 — REGNUM В Пензенской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Информацию об этом 1 августа предоставил региональный минздрав.

Последствия аварии Иван Шилов © ИА REGNUM

К месту аварии были направлены четыре бригады скорой медпомощи. На месте врачи обследовали 10 человек, восемь из них госпитализировали. Еще семь человек обратились в больницы самостоятельно. Угрозы жизни пострадавших нет, заверили в облминздраве.

В управлении МВД России по Пензенской области уточнили, что в пассажирском автобусе «ПАЗ-Вектор» под управлением 53-летнего водителя всего находились 20 пассажиров.

В медучреждения обратились четыре женщины и трое мужчин. На месте оказали помощь трехлетнему ребенку, двум девушкам и женщине.

ИА REGNUM напоминает, в Лунинском районе Пензенской области 1 августа опрокинулся в кювет автобус «ПАЗ». Авария произошла утром на 49 км автодороги «Пенза — Саранск». Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса марки «ПАЗ» не справился с управлением и совершил съезд на обочину из-за чего произошло опрокидывание в кювет.

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