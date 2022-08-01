Токио, , 16:50 — REGNUM Японская компания Sony считает, что приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft может вдохновить пользователей перейти на игровые консоли Xbox. Информация об этом появилась 1 августа на сайте Resetera.

Xbox Series X Иван Шилов ©ИА REGNUM

Дело в том, что студия Activision Blizzard является разработчиком одной из наиболее популярных серий шутеров Call of Duty. В Sony считают, что из-за этого многие пользователи, заинтересованные во франшизе, могут перейти на Xbox, которая принадлежит Microsoft.

Напомним, что компания Microsoft купила студию Activision Blizzard, которая является разработчиком таких проектов, как StarCraft, Call of Duty и Warcraft, за $68,7 млрд. Планируется, что сделка будет официально закрыта летом 2023 года.

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