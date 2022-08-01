Токио, 1 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Японская компания Sony считает, что приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft может вдохновить пользователей перейти на игровые консоли Xbox. Информация об этом появилась 1 августа на сайте Resetera.

Иван Шилов ИА REGNUM Xbox Series X

Дело в том, что студия Activision Blizzard является разработчиком одной из наиболее популярных серий шутеров Call of Duty. В Sony считают, что из-за этого многие пользователи, заинтересованные во франшизе, могут перейти на Xbox, которая принадлежит Microsoft.

Напомним, что компания Microsoft купила студию Activision Blizzard, которая является разработчиком таких проектов, как StarCraft, Call of Duty и Warcraft, за $68,7 млрд. Планируется, что сделка будет официально закрыта летом 2023 года.