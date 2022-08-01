Вашингтон, 1 августа, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Продажу в Китай оборудования по производству микросхем могут сократить США, сообщает 1 августа Reuters.

Полупроводниковые чипы

По данным источников агентства, такие планы рассматриваются для сдерживания производства полупроводников в Китае. Якобы таким образом американцы пытаются защитить свои компании (Western Digital и Micron Technology — производители чипов NAND) в рамках экономического противостояния.

Речь идёт, в частности, о тех комплектующих, экспортирующихся в Китай, которые китайцы применяют для создания микросхем NAND. В итоге, как отмечают авторы публикации, пострадать могут корейские производители, например, Samsung Electronics, у которого на китайской территории функционируют два предприятия.