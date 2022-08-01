Disney выпустила полный трейлер «Андора» с новой датой премьеры
Вашингтон, 1 августа, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Сети опубликовали полноценный трейлер сериала «Андор». Об этом сообщил портал GameMAG 1 августа.
Кадр из трейлера
Сериал «Андор»
В представленном ролике показали новые кадры из предстоящего шоу, а также детальнее раскрыли образ Кассиана Андора (Диего Луна). Вместе с тем в трейлере заявлена новая дата выхода шоу — 21 сентября 2022 года.
Напомним, «Андор» является приквелом к фильму «Звездные войны: Изгой один». Показывать сериал будет стриминговый сервис Disney Plus.