Йошкар-Ола, 1 августа, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 1 августа выздоровели с начала пандемии 43 758 жителей республики, за последние сутки выписаны 12 человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 957 случаев заражения коронавирусом, из них 16 — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За минувшие в ковид-стационары региона не был госпитализирован ни один пациент, как и накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 девять человек.