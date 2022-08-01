Москва, , 16:39 — REGNUM Средняя цена на нефть марки Urals, являющуюся основной статьёй российского экспорта, в июле 2022 года составила $78,41 за баррель. Об этом сообщает 1 августа пресс-служба Минфина России.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В июле 2021 года стоимость нефти Urals составляла в среднем $72,17 за баррель. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 1,09 раза.

За январь–июль текущего года средняя цена на Urals сложилась в размере $83,27 за баррель против $64,68 за баррель за аналогичный период прошлого года.