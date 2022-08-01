Ставрополь, 1 августа 2022, 16:38 — REGNUM Ставропольскому краю выделено из федерального бюджета 800 млн рублей на модернизацию системы водоснабжения. Еще 200 млн рублей краевые власти направят на эти цели из местного бюджета. За эти деньги в течение двух ближайших лет будут капитально отремонтированы пять объектов водоснабжения, сообщили 1 августа в пресс-службе правительства региона.
Всего Ставрополье подало в фонд пять заявок. Пока одобрена только первая, остальные находятся на рассмотрении. Общая сумма средств, которые могут быть предоставлены краю, составит 3,5 млрд рублей. На эти средства приведут в порядок 24 проекта в сфере водо- и теплоснабжения.