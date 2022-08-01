Ставрополь, 1 августа 2022, 16:38 — REGNUM Ставропольскому краю выделено из федерального бюджета 800 млн рублей на модернизацию системы водоснабжения. Еще 200 млн рублей краевые власти направят на эти цели из местного бюджета. За эти деньги в течение двух ближайших лет будут капитально отремонтированы пять объектов водоснабжения, сообщили 1 августа в пресс-службе правительства региона.

Водопровод
Водопровод
«Фонд национального благосостояния (ФНБ) выделил нашему региону средства на модернизацию систем водоснабжения. По итогам первой из пяти заявок Ставрополье получит 800 млн рублей. Из краевой казны к этой сумме добавят ещё 200 млн. Это позволит в 2023–2024 годах провести капитальный ремонт пяти объектов водоснабжения», — говорится в сообщении.

Всего Ставрополье подало в фонд пять заявок. Пока одобрена только первая, остальные находятся на рассмотрении. Общая сумма средств, которые могут быть предоставлены краю, составит 3,5 млрд рублей. На эти средства приведут в порядок 24 проекта в сфере водо- и теплоснабжения.