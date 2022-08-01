Ставрополь, 1 августа, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Ставропольскому краю выделено из федерального бюджета 800 млн рублей на модернизацию системы водоснабжения. Еще 200 млн рублей краевые власти направят на эти цели из местного бюджета. За эти деньги в течение двух ближайших лет будут капитально отремонтированы пять объектов водоснабжения, сообщили 1 августа в пресс-службе правительства региона.

Водопровод

«Фонд национального благосостояния (ФНБ) выделил нашему региону средства на модернизацию систем водоснабжения. По итогам первой из пяти заявок Ставрополье получит 800 млн рублей. Из краевой казны к этой сумме добавят ещё 200 млн. Это позволит в 2023–2024 годах провести капитальный ремонт пяти объектов водоснабжения», — говорится в сообщении.

Всего Ставрополье подало в фонд пять заявок. Пока одобрена только первая, остальные находятся на рассмотрении. Общая сумма средств, которые могут быть предоставлены краю, составит 3,5 млрд рублей. На эти средства приведут в порядок 24 проекта в сфере водо- и теплоснабжения.