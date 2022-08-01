Ижевск, 1 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Центризбирком Удмуртии зарегистрировал республиканский список кандидатов для участия в выборах депутатов Госсовета от партии «Родина». Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

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Список возглавили депутат Сарапульской гордумы Алексей Глухов, начальник юридического отдела ООО «Тракторный завод Улан» Владислав Розов и председатель совета регионального отделения партии Родина в Московской области Никита Габов.

ИА REGNUM напоминает, до настоящего момента были зарегистрированы списки кандидатов от партии «Новые люди» и ЛДПР. Также приняты и ожидают регистрации региональные списки «Единой России», «Справедливой России — За правду», «Зеленой альтернативы», «Партии пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ и «Коммунистов России».