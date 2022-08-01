Тамбов, 1 августа, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Тамбовской области 1 августа выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 896 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 786 пациентов, в том числе два — за последние сутки.

За весь период скончались 2449 человек. Подтвержден один новый летальный случай.