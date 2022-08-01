Ханты-Мансийск, , 16:32 — REGNUM В медучреждениях Югры усилили антиковидные меры. Вновь введён масочный режим и измерение температуры тела на входе, следует из приказа главы департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского.

В больницах Югры объявлен масочный режим www. okbhmao.ru

Медики вновь будут работать в респираторах и перчатках при оказании помощи людям с признаками инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

В целях соблюдения противоэпидемического режима вход, к примеру, в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска без масок или респираторов запрещён. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре за сутки на 1 августа с COVID-19 госпитализировали восемь человек, выписали из ковидных отделений больниц 39 человек. А также выявили 109 заражённых, на семь человек больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал 1 августа Сургут — 38 случаев.

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