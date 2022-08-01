Рязань, , 16:38 — REGNUM Двух первых кандидатов на должность губернатора Рязанской области зарегистрировала 1 августа избирательная комиссия региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Рязань Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующие удостоверения получили Григорий Парсентьев, выдвинутый региональным отделением партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», и кандидат от Российско партии пенсионеров за социальную справедливость в Рязанской области Наталья Рубина.

Как сообщало ИА REGNUM, документы на регистрацию для участия в выборах губернатора подали шесть кандидатов, один из них Андрей Ерёменко (партия «Родина») позже написал заявление об отказе от участия в выборах.

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