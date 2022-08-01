Приштина, Сербия, 1 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович 1 августа заявил, что поддерживает связь с косовскими сербами и что в Сербии делают все, чтобы поддержать мир и стабильность, и именно благодаря усилиям Белграда Запад оказал давление на Приштину и добился переноса реализации решения о введении нового режима въезда для граждан Косово.

(сс) Гора ТВ Петар Петкович

Как сообщает Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), политик заявил, что «наши люди устали». «Никто не может терпеть ежедневный террор Альбина Курти (премьер-министра Косово)», — сказал Петкович.

С 1 августа в Косово собирались ввести режим временных свидетельств, удостоверяющих личности, для граждан Сербии на территории Косово. Свидетельства должны действовать 90 дней. Уже 11 лет аналогичная мера действует для граждан непризнанного Сербией Косово на ее территории.