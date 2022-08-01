Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Пластинка Renaissance американской певицы Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) продемонстрировала лучший результат среди релизов женщин-исполнительниц на стриминге Spotify в 2022 году. Об этом 1 августа сообщил портал Hypebeast.

Бейонсе (Beyonce) John Ferguson

Так, за первые сутки с момента релиза альбом прослушали более 43 млн раз. Также все песни из проекта вошли в топ-25 Spotify в США, а семь из них попали в топ-10 самых популярных в стране.

Напомним, премьера альбома Renaissance состоялась 29 июля 2022 года. Пластинка стала первым полноформатным проектом Бейонсе с 2016 года.

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