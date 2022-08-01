Воронеж, 1 августа 2022, 16:24 — REGNUM Региональный центр компетенций на базе департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области и «Нормативно-проектный центр» разработает архитектурную концепцию благоустройства пешеходного бульвара Карла Маркса в Воронеже. Также участие в разработке примет студия средового дизайна «Design unit4» (Санкт-Петербург). Об этом 1 августа сообщается в telegram-канале «Зодчество ВРН».
На первом этапе планируется работа с самым востребованным и популярным у горожан участком: от пересечения бульвара с проспектом Революции до улицы Кольцовской.
Принять участие в благоустройстве смогут и местные жители. Для этого уже созданы группы в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграмм».
К следующему этапу — разработке документации и определению стоимости работ — планируется приступить после презентации концепции и получении обратной связи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронежская область вошла в число регионов, которым выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства России на завершение реализации проектов благоустройства — победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды.