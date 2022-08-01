Ижевск, , 16:23 — REGNUM В Удмуртии начата доследственная проверка по факту гибели 62-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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По предварительным данным, 27 июля днем мужчина обрезал ветки на территории СНТ «Ручеек» и упал с недостроенного балкона садового дома, получив в результате падения травмы. Как установлено проверкой, 30 июля житель Глазова был госпитализирован с места жительства в медицинскую организацию с травмами грудной клетки, живота и языка. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался.

В рамках проверки проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, очевидцы, родственники и знакомые погибшего. Выполняются все мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке ночью 7 июля мужчина упал с балкона 12-го этажа жилого дома.