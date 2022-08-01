Ставрополь, 1 августа 2022, 16:23 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил ограничить доступ детей к тяжелым качелям. Из-за их устройства они являются небезопасными, считает глава региона.
Вопросом обеспечения безопасности детских качелей Владимиров озаботился из-за произошедшего на прошлой неделе трагического случая в одном из дворов в городе Ставрополе. Ребенок катался на качелях для детей-инвалидов, упал и получил смертельную травму. Глава Ставрополья дал задание главам муниципалитетов в кратчайший срок решить вопрос с ограничением пользования такими качелями.
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