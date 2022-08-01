Ставрополь, 1 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил ограничить доступ детей к тяжелым качелям. Из-за их устройства они являются небезопасными, считает глава региона.

(сс) Brandon Wong Ребенок на качелях

Вопросом обеспечения безопасности детских качелей Владимиров озаботился из-за произошедшего на прошлой неделе трагического случая в одном из дворов в городе Ставрополе. Ребенок катался на качелях для детей-инвалидов, упал и получил смертельную травму. Глава Ставрополья дал задание главам муниципалитетов в кратчайший срок решить вопрос с ограничением пользования такими качелями.

«Использование тяжелых качелей для инвалидов необходимо сделать строго контролируемым. Только по назначению, с родителями, которые будут заботиться о безопасности своих детей. Обратился к главам территорий, где установлены такие качели — в течение ближайших дней нужно ограничить пользование ими таким образом, чтобы доступ был только у родителей детей-инвалидов», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.