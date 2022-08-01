Астрахань, 1 августа 2022, 16:22 — REGNUM В Астраханской области 1 августа выявлены 110 пациентов с коронавирусом — на семь меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
За сутки госпитализированы 22 человека. Всего на территории региона выявлено 120 тыс. 48 положительных результатов исследования.
114 тыс. 945 человек выписаны после курса лечения, в том числе 15 — за последние сутки.
За весь период скончались 3 тыс. 26 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.