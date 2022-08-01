Астрахань, 1 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Астраханской области 1 августа выявлены 110 пациентов с коронавирусом — на семь меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы 22 человека. Всего на территории региона выявлено 120 тыс. 48 положительных результатов исследования.

114 тыс. 945 человек выписаны после курса лечения, в том числе 15 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 26 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.