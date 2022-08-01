Киев, 1 августа, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Резников заявил о получении от США еще четырех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

Об этом он написал 1 августа на своей странице в Twitter.

По его словам, «звуки залпов HIMARS стали главным хитом этого лета».

При этом Резников выразил самую горячую благодарность в адрес американского президента Джо Байдена и министра обороны США Ллойда Остина за такое «усиление» украинских вооруженных формирований.

Напомним, на сегодняшний день РСЗО HIMARS являются самым дальнобойным и точным ракетным оружием в арсенале ВСУ. Самым громким случаем их применения стал удар по СИЗО в Еленовке, в результате которого было убито несколько десятков содержавшихся там пленных украинских нацистов.