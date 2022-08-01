Курск, 1 августа, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 18 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Https://www.volgograd.ru/ Экспресс-тест на COVID-19

1 августа выявлено 43 случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 120 тыс. 478 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 117 тыс. 418 пациентов, в том числе 14 — за последние сутки.

Всего скончались 2498 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.