Казань, , 16:24 — REGNUM Татария заинтересована в укреплении сотрудничества с Таджикистаном. Об этом на встрече с полномочным послом Таджикистана в России Давлатшохом Гулмахмадзода заявил глава РТ Рустам Минниханов.

Флаг Таджикистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Между торгово-промышленными палатами, предприятиями, вузами республик подписаны соглашения о сотрудничестве, осуществляются прямые авиарейсы. По мнению главы РТ, имеющиеся возможности не используются в полной мере. Необходимо активизировать сотрудничество, особенно в торгово-экономической сфере.

Татария готова к взаимодействию по линии «КамАЗа», продвижению продукции нефтехимических комплексов и расширению присутствия других компаний РТ на рынке Таджикистана. Наиболее приоритетны машиностроение, АПК, здравоохранение, информатизация, сказал Минниханов. Татария готова поставлять в Таджикистан сельхозтехнику, вертолеты, нефтегазовое оборудование, автошины, продукты питания, добавил глава РТ.

Республика заинтересована в поставках из Таджикистана бахчевых культур и сельскохозяйственной продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в мае столицы Татарии и Таджикистана связал новый авиарейс.

Читайте также: Из Казани в Душанбе запускают прямые авиарейсы

Читайте также: Россия и Таджикистан возобновят железнодорожное сообщение с 16 августа