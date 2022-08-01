1 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 18:20 — REGNUM В Сети в Южной Корее бурно обсудили предоставление Польше вооружений на крупную сумму.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно южнокорейским СМИ, Южная Корея намерена поставить в Польшу вооружение на сумму 19 трлн вон (~$14,5 млрд), что в пять раз превышает сумму поставок ракетных комплексов в ОАЭ.

Сообщается, что на решение Польши закупить вооружения повлияла специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее в Варшаве сообщили, что заказали у Южной Кореи танки К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50.

Отмечается, что польские ВВС положительно оценили тренировочные самолеты T-50, на которых основаны истребители FA-50.

28 июля южнокорейская пилотажная группа «Черные орлы» (Black Eagle) совершила дружеский полет с польскими ВВС на авиабазе Демблин. Полет был организован совместно с пилотажной группой «Орлик», выступающей на учебно-тренировочных самолетах PZL-130.

Сообщается, что высшие чины ВВС Польши совершили 50-минутный полет на задних сидениях южнокорейских самолетов.

«У T-50 совершенно другое управление, не такое как у МиГ-29, на котором я летаю», — заявил командир 23-й базы Кржистов Стовецкий.

Известно, что южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) планирует поставить 12 из 48 самолетов во второй половине 2023 года.

«Да, жаль только, что признанная миром Корея на самом деле является отсталой в политике страной», — отмечает sd91***.

«Пусть покупают больше», — советует sk88***.

Танк К2 «Чёрная пантера» 권순삼, 국방시민연대

«Уверен, участие Юна в саммите НАТО, которое поспособствовало увеличению экспорта вооружений, войдет в историю и об этом напишут в учебниках», — пишет davi***.

«На секундочку, «корни» этой сделки уходят еще во времена администрации Мун Чжэ Ина, который стремился получить иностранные контракты», — вспоминает smok***.

«Правительство, что придерживается двойных стандартов и то и дело винит во всех грехах предыдущую власть. Пытаются обдурить людей, выставив так, будто они за два месяца согласовали сделку и подписали контракт с Польшей», — возмущается kjhy***.

«А что ж они сразу анонсированный KF-21 не заказали? Или он еще не продается?» — интересуется lsd2***.

«Мы должны гордиться собой и нашей страной! Южная Корея ставит рекорды во многих сферах и категориях, хотя страна занимает относительно небольшой клочок земли», — гордится за свою страну yooh***.

«Южная Корея лучшая! Давайте покорим весь мир!» — предлагает kmwa***.

«Судя по комментариям официальных лиц Польши, достижения Юна на лицо», — пишет jind***.

«А куда подевались военные специалисты, выступавшие против T-50? Что-то ни одного не видно», — отмечает trin***.

«Так держать! Теперь нужно приложить силы, что стать одной из самых могущественных стран в мире по показателю военной мощи», — утверждает wydy***.

«Тот факт, что Польша, член НАТО, закупила большое количество оружия в Южной Корее, стране, не входящей в НАТО, говорит о том, что Юн Сок Ёль, первый президент страны, приглашенный на саммит НАТО, чего-то да стоит», — отмечает skyt***.

«Польша — только начало», — считает soft***.

«Уверен, Путин следит за всем и мотает на ус», — уверяет rand***.