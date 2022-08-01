Нефтеюганский район, Югра, 1 августа, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Салыме (ХМАО) найдено захоронение представителя знати давностью около 1,5 тысяч лет. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии Севера.

Пресс-служба Института археологии Севера Найденное юными археологами захоронение

В Нефтеюганском районе ХМАО найдено ещё одно статусное захоронение времён Великого переселения народов. «Священную Кедровую Рощу» на берегу озера Сырковый Сор российские археологи исследуют более 100 лет. С 2013 по 2019 год югорские археологи обнаружили здесь 65 погребений. Среди них 16 — самые богатые на территории Западной Сибири захоронения вождей, их жён и детей, которые датируются IV–VII веками.

Очередное погребение в этом сезоне обнаружили школьники салымской школы №2 во время работы на раскопках в трудовом археологическом лагере. Ребята зацепили край серебряной пекторали — нагрудного украшения, которое маркировало принадлежность погребённого к семье вождя.

Среди артефактов найдены серебряные пряжки, топорик и фрагменты керамических сосудов, что говорит об усопшем, как представителе знати. Причём погребение расположено довольно далеко от могил, исследованных учёными ранее, что говорит о нахождения вождеских захоронений в «Священной Кедровой Роще» на обширной площади.