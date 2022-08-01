Приштина, Сербия, 1 августа, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 1 августа в ходе пресс-конференции заявил, что в правительстве не допустят дестабилизации ситуации на севере края.

Vetevendosje.org Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что решение правительства о введении режима взаимности на границе не имеет ничего общего с преследованиями по этническому принципу.

Курти пообещал, что «насилия не потерпят, совершающие его будут осуждены правящим государством и силой закона».

По словам политика, обострение на границе связано с распространением дезинформации в связи с решением о введении нового режима въезда граждан Сербии на территорию Косово и о перерегистрации автомобилей с сербскими номерами. Курти призвал ЕС и НАТО осудить «насилие и агрессию преступных банд на севере Косово, финансируемых Белградом».