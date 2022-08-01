Кишинёв, , 16:17 — REGNUM В августе стоимость российского газа для Молдавии составит $1 459 за тысячу кубометров, что будет «рекордом», для республики. Об этом 1 августа заявил экс-президент страны Игорь Додон.

Тарифы на газ

«Ровно два года назад [действующий президент] Майя Санду критиковала правительство и тогдашнего президента за то, что наша страна платит более $170 за тысячу кубометров», — отметил Додон.

Он заявил, что Санду и премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица должны срочно отправляться в Москву и договариваться о другой цене на газ. Экс-президент отметил, что Сербия покупает голубое топливо у России по $350 за тысячу кубометров.

Напомним, в Молдавии рост цен на газ начался осенью 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия пСанду «Действие и солидарность» стала правящей. Антироссийская политика властей привела к тому, что цена на российский газ стала для Молдавии плавающей и зависящей от европейских топливных рынков. Это привело к подорожанию топлива, что вызвало рост цен на услуги ЖКХ и электроснабжение.

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