Пушкин, Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Торжественно-траурный митинг в память о погибших в Первой мировой войне прошёл в Пушкине. Погибших почтили 1 августа, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Гвоздики Дарья Антонова © ИА REGNUM

К памятнику героям Первой мировой войны в Пушкине возложили цветы и венки. Ранее здесь располагалось братское кладбище с захоронениями солдат, офицеров и медиков. В общей сложности насчитывается более 1500 воинов армии и гвардии.

«Проект создания мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата» запущен на основе материалов архитектурного конкурса 1916 года, который специально проводился ради этого мемориала. То есть здесь предполагалось создать главный мемориальный комплекс русской армии», — заявил директор благотворительного фонда «Воинский собор» Владимир Филиппов.

Также на этой территории восстановят полностью утраченную воинскую деревянную церковь. Специалисты будут работать над проектом по сохранившимся документам.

Напомним, что Российская империя вступила в Первую мировую войну 108 лет назад. Это произошло 1 августа 1914 года.