Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга выделят 3 млрд рублей на программу капремонта в 2022 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 1 августа в пресс-службе Смольного.

Соседний дом, требующий капитального ремонта Дарья Драй © ИА REGNUM

Такое решение принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Средства будут направлены на ремонт 1088 лифтов в 288 многоквартирных домах.

«На сегодняшний день все договоры заключены, ведутся работы», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Всего в этом году включено в план 2074 вида строительно-монтажных работ по капремонту. Основное внимание уделяется ремонту кровель и систем теплоснабжения. Необходимо выполнить работы на 244 кровлях, из них на 177 работы завершены или в стадии завершения. Также ремонту подлежат 227 систем теплоснабжения, на 120 из них работы уже закончены или завершаются.

Напомним, масштабная Региональная программа капитального ремонта жилого фонда реализуется в Петербурге с 2014 года. В нее включены 22 849 многоквартирных домов, предусмотрено более 127 тыс. видов строительно-монтажных работ.

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