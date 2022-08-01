Москва, 1 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Ситуация на Балканах очень сложная, нынешний Белград ориентируется на Пекин и Брюссель, отметила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.

Duma.gov.ru Нина Останина

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«Конечно, сегодня ситуация является очень сложной. Я не призываю высшее политическое руководство РФ открывать второй фронт на Балканах. В конце концов, нынешний Белград во многом ориентируется на Пекин и Брюссель, а мы концентрируем все силы на освобождении Украины», — рассуждает Останина в телеграм-канале.

Она призвала помнить, что Россия в свое время, обладая ядерным оружием, отдала Югославию на поругание мировому злу.

«Да, предательство совершили Ельцин и «семибанкирщина», однако тень этой вины лежит на всех нас. Поэтому убеждена: наши сердца должны быть с сербами. Мы ещё обязательно вернёмся, братья наши и сестры, и поможем вам освободиться от тяжкого ига», — подчеркнула депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Приштина приняла закон о применении «режима взаимности» по отношению к документам, выданным Сербией. Планировалось, что с 1 августа 2022 года вместо сербских паспортов на территории Косово будут действовать отдельные документы, выданные властями в Приштине. Сербы 31 июля блокировали дороги, ведущие к КПП Ярине и Брняк на севере Косово и Метохии.

Правительство Косово объявило о решении до 1 сентября отложить принятие закона о прекращении действия сербских документов на территории самопровозглашенной республики, из-за которого произошла эскалация на границе с Сербией.