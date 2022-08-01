Москва, 1 августа, 2022, 16:18 — ИА Регнум. О кончине на 73-м году жизни бывшего командира группы «Альфа» полковника Михаила Головатова сообщает 1 августа Международная ассоциация ветеранов «Альфы».

RIA Novosti archive Советский солдат в Афганистане

«Михаил Васильевич принадлежал к славной когорте ветеранов первого состава группы «А», заложивших традиции легендарной «Альфы», — говорится в сообщении.

Головатов входил в группу «А» Седьмого управления КГБ СССР с момента её основания в 1974 году. Он прошёл путь от младшего разведчика до командира подразделения.

Неоднократно участвовал в спецоперациях, включая ту, что была проведена в ходе Афганской войны. Командование группой «А» принял «в сложный период событий ГКЧП августа 1991 года».

Будучи в отставке, Головатов «являлся одной из ключевых фигур в отстаивании интересов России в контексте обвинений и судебного преследования со стороны официальной Литвы относительно участия военнослужащих советской армии и сотрудников группы «А» в событиях января 1991 г. в городе Вильнюсе Литовской ССР».

Головатов за свою службу был награждён высокими государственными наградами, в том числе орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За личное мужество» (Белоруссия), Почёта и медалью «За отвагу».