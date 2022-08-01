Москва, 1 августа, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 38 252 автомобилей из-за проблем с тормозной системой. Об этом сообщает 1 августа пресс-служба Росстандарта.

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Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz GL (тип 164), ML (тип 164) и R-Class (тип 251), реализованные в период с 2004 по 2014 годы.

«Причина отзыва транспортных средств: на определённых автомобилях работоспособность вакуумного усилителя тормозов может быть нарушена из-за прогрессирующей коррозии в местах соединения корпуса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие длительного срока эксплуатации автомобиля и воздействия большого количества воды коррозия может привести к негерметичности вакуумного усилителя тормозов, что может уменьшить силу торможения.

На отзываемых транспортных средствах будет проведена проверка вакуумного усилителя тормозов и при необходимости его замена. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.