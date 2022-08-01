Тбилиси, , 16:08 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch оставило без изменений рейтинг Грузии на уровне «BB» оценивая его как «стабильный». Отчёт был обнародован на сайте агентства.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, специалисты агентства спрогнозировали рост экономики Грузии в текущем году до 10,9%, вместо прогноза 5,4%, который давали ранее.

«Многолетняя поддержка со стороны официальных кредиторов помогла снизить риски для макроэкономической стабильности и поддержать потребности в финансировании», — говорится в сообщении.

Также в агентстве назвали одним из факторов, оказавших положительное влияние на грузинскую экономику — рост объёмов денежных переводов из России в этом году. Кроме того, отмечается рост потока иностранных туристов в страну.

Стоит отметить, что рост ВВП Грузии за первое полугодие составил 10,5%. Уровень инфляции в стране по итогам июня 2022 года составил 12,8%.

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