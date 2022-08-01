Тбилиси, 1 августа, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch оставило без изменений рейтинг Грузии на уровне «BB» оценивая его как «стабильный». Отчёт был обнародован на сайте агентства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Кроме того, специалисты агентства спрогнозировали рост экономики Грузии в текущем году до 10,9%, вместо прогноза 5,4%, который давали ранее.

«Многолетняя поддержка со стороны официальных кредиторов помогла снизить риски для макроэкономической стабильности и поддержать потребности в финансировании», — говорится в сообщении.

Также в агентстве назвали одним из факторов, оказавших положительное влияние на грузинскую экономику — рост объёмов денежных переводов из России в этом году. Кроме того, отмечается рост потока иностранных туристов в страну.

Стоит отметить, что рост ВВП Грузии за первое полугодие составил 10,5%. Уровень инфляции в стране по итогам июня 2022 года составил 12,8%.