Лондон, , 16:22 — REGNUM Исполнительница главной роли в сериале по The Last of Us Белла Рамзи поделилась подробностями сюжета предстоящего проекта. Об этом 1 августа сообщил портал Collider.

The Last of Us Кадр из игры «The Last of Us»

«Когда что-то настолько ценно для вас как зрителя — как геймера — само собой, вас будет беспокоить адаптация. Но, честно говоря, я думаю, что сериал понравится людям. Он очень точно следует эмоциональным ритмам игры, очень уважительно относится к первоисточнику и чтит его», — заявила Рамзи. Она также добавила, что «сериал исследует различные направления, которым в игре не было уделено большого внимания».

Напомним, премьера сериала по The Last of Us должна состояться в 2023 году. Показывать шоу будет HBO.

Читайте ранее в этом сюжете: Эмбер Хёрд продала особняк, чтобы расплатиться с Деппом