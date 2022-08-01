Москва, 1 августа, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Внесенный в Госдуму законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления, отмечают авторы инициативы, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции: Запад наказал сам себя — трансляция»

«Законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления и не исключает партнерства с иностранными государствами по всем вопросам, касающимся детей, которые уже переданы на усыновление в иностранные государства», — отмечают депутаты Госдумы в сопроводительных документах.

Законопроектом, внесенным в Госдуму депутатами разных фракций во главе с Леонидом Слуцким (ЛДПР), предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством России перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении РФ. Изменения вносят в Семейный кодекс России.

Авторы также обратили внимание на то, что «уже многие годы «коллективный запад» подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности».

Доля иностранного усыновления российских детей-сирот падает с каждым годом, отмечают в Госдуме.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о планах палаты парламента организовать публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, еще один пакет инициатив проходит согласование в правительстве