Владикавказ, 1 августа 2022, 16:07 — REGNUM В Северной Осетии пресекли деятельность финансовой пирамиды, которую организовала местная жительница. От рук мошенницы пострадали шесть человек, их ущерб составил около 7 млн рублей, сообщили 1 августа в пресс-службе МВД по региону.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», из подробностей его расследования стало известно, что подозреваемая обещала вложить собранные с граждан денежные средства в прибыльный бизнес, но по факту компания никакой деятельности не вела. Первоначально выплаты велись из средств новых клиентов. Однако впоследствии обманутые вкладчики не увидели не только дивидендов, но и собственных денег.
В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды деятельности злоумышленницы.
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