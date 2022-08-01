Владикавказ, , 16:07 — REGNUM В Северной Осетии пресекли деятельность финансовой пирамиды, которую организовала местная жительница. От рук мошенницы пострадали шесть человек, их ущерб составил около 7 млн рублей, сообщили 1 августа в пресс-службе МВД по региону.

Мошенники Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

«В течение 2021 года 56-летняя жительница Владикавказа, являясь представителем фирмы, включённой в список компаний с признаками нелегальных поставщиков финансовых услуг, привлекла денежные средства граждан Северной Осетии, обещая 0,8% прибыли в день», — сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», из подробностей его расследования стало известно, что подозреваемая обещала вложить собранные с граждан денежные средства в прибыльный бизнес, но по факту компания никакой деятельности не вела. Первоначально выплаты велись из средств новых клиентов. Однако впоследствии обманутые вкладчики не увидели не только дивидендов, но и собственных денег.

В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды деятельности злоумышленницы.

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