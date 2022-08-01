Приштина, Сербия, 1 августа, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 1 августа в ходе пресс-конференции заявил, что в правительстве не допустят дестабилизации ситуации на севере края.

Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик пообещал, что реализация решения правительства о перерегистрации сербских автомобилей и введении режима взаимности на границе будет отложена до того момента, когда все баррикады на севере Косово будут разобраны.

В настоящий момент сохраняются еще девять баррикад. Курти выразил надежду на то, что они будут разобраны к вечеру.

Напомним, 31 июля сербские власти сообщили об обострении в Косово. Москва заявила о своей поддержке позиции Белграда.