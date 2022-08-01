Нижний Новгород, , 16:04 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 65 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 413 868 человек на 1 августа, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

«Красная зона» Денис Абрамов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 15 жителей области, накануне в больницы попали два человека.

С начала пандемии в регионе выявили 426 621 случай заражения коронавирусом, из них 115 — за минувшие сутки. 11 599 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки среди пациентов с COVID-19 в регионе летальных случаев не регистрировалось, накануне скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе был выявлен 171 новый случай заражения коронавирусом. Выписались после COVID-19 90 жителей области.