Москва, , 16:04 — REGNUM В июле невиданное укрепление рубля прекратилось: за месяц российская национальная валюта обвалилась по отношению к доллару США на рекордные 13%, а к евро, достигшему в июле паритета с долларом, почти на столько же, на 12,8%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К концу июля за доллар на Московской бирже давали 61,62 руб., за евро 63,56 руб.; таким образом, курс доллара вернулся на уровни января 2020 года. Скорее всего, на падение рубля в июне оказали влияние не фундаментальные макроэкономические причины, а «технические».

Жёсткая риторика представителей российских Минфина и Минэкономразвития, считающих, что слишком дорогой рубль невыгоден экспортёрам, в июле, по нашему мнению, оказалась главным из таких факторов, хотя и значительную «перегретость» рубля в мае и июне по отношению к доллару и евро тоже сложно отрицать.

На фоне такой риторики рынок ожидал возврата к бюджетному правилу, отмену которого глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин назвал основным фактором укрепления рубля. Возвращение к «бюджетному правилу» в июле так и не случилось, но правительство неоднократно заявляло, что работа по совершенствованию механизма бюджетного правила уже ведётся, что нервировало рынок и увеличивало спрос на валюту в ожидании её роста в будущем.

Ещё одним фактором ослабления рубля в конце июля стало ожидаемо резкое повышение процентных ставок ФРС США с почти одновременным резким снижением ключевой процентной ставки ЦБ РФ. Кроме того, впервые за много лет процентные ставки повысил Европейский центробанк. Сочетание этих двух факторов сыграло значительную роль в падении рубля в последние дни июля.

В августе плановых заседаний по процентным ставкам ФРС, ЕЦБ или Банка России не ожидается, соответственно, на курс рубля оказывать влияние они не будут. Но в августе должно произойти немало других событий, которые будут иметь значение для курса рубля.

Главным событием августа должно стать возвращение «бюджетного правила». Главная сложность этой процедуры будет заключаться в том, что из-за ограничений против Банка России регулятор уже не сможет по поручению Минфина проводить операции со всеми мировыми резервными валютами на Московской бирже.

Исключение составляет китайский юань, поскольку Китай не присоединился к санкциям против России. Таким образом, вероятнее всего, что ЦБ РФ будет покупать в Фонд национального благосостояния юани и валюты дружественных стран. Но в любом случае покупка иностранной валюты будет играть на ослабление рубля, а не на его укрепление.

До конца первой декады августа Росстат опубликует данные по инфляции потребительских цен за июль. Мы ожидаем, что годовая инфляция в июле продолжила замедляться, а по отношению к июню в июле снова наблюдалась дефляция.

В краткосрочном аспекте такая статистика по инфляции может приостановить ослабление рубля, даже если бюджетное правило вернётся уже в начале августа.

Ещё одним важным фактором влияния на курс рубля может стать первая оценка темпов роста ВВП России во II квартале 2022 года. Напомним, что по итогам 1 квартала 2022 года российский ВВП вырос на 3,5% в годовом выражении, но здесь сработал эффект низкой базы, так как российская экономика в I квартале 2021 года только начала восстанавливаться после последствий пандемии коронавируса.

Во II квартале результаты будут намного менее оптимистичными: Минэкономразвития уже прогнозирует падение российского ВВП на 4% в годовом выражении. Это может оказать негативное влияние на рубль в краткосрочном аспекте.

Также можно отметить, что в августе на курс рубля могут оказать большее влияние, чем в июле, события на нефтяном рынке, а также по-прежнему значение будут иметь геополитические и санкционные факторы. В августе доллар и евро могут находиться в диапазонах 58-65 руб. за доллар и 59-66 руб. за евро», — полагает эксперт.

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